В Украине долги за коммуналку выросли в 1,5 раза

30.09.2021 08:00

С августа 2020 года долги украинцев за коммунальные услуги выросли в полтора раза. При этом общая сумма задолженностей за коммунальные услуги достигла 64,4 млрд грн, сообщает Корреспондент.net.

Больше всего граждане задолжали за:

поставку и распределение природного газа – 23,7 млрд грн;

поставку тепловой энергии и горячей воды – 20,3 млрд грн;

поставку и распределение электрической энергии – 7,1 млрд грн.

За год общее количество исполнительных производств за долги украинцев также выросло на 33%.

Если в августе 2020-го было открыто 4 665 510 производств, то в августе 2021 года эта сумма увеличилась до 6 219 371. Сейчас количество взысканий составляет 7% от всех производств о задолженности.

Человек признается должником по уплате коммунальных платежей в судебном порядке. Для этой группы дел предусмотрено упрощенное производство.