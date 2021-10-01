Фракция "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова

01.10.2021 08:00

Фракция "Слуга народа" начала процедуру сбора подписей за отставку с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщил сам спикер в своем Facebook, передает BBC.

По его словам, с соответствующей инициативой к нему официально обратился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сразу расписал документ на аппарат Верховной Рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы", - написал Разумков.

В то же время спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что фракция не обсуждала на заседаниях возможную отставку Разумкова, а инициатива Арахамия - "это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник".

"Вместе с тем, напоминаю, что в ходе выездного заседания в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти", - добавила она в своем заявлении в Telegram.

Для увольнения спикера надо сначала собрать 150 подписей, а затем 226 голосами проголосовать за его отставку в сессионном зале.