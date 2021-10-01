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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 октября
В Украине за минувшие сутки выявлено 12 034 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в пятницу, 1 октября.
Среди новых заражений: детей – 1 059, медработников – 248. Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 637 человек; летальных случаев – 172; выздоровели – 3 264 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев – 56 446.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 599
Винницкая - 200
Волынская - 325
Днепропетровская - 725
Донецк - 745
Житомирская - 375
Закарпатская - 109
Запорожская - 770
Ивано-Франковская - 301
Киевская - 413
Кировоградская - 73
Луганская - 485
Львовская - 794
Николаевская - 327
Одесская - 696
Полтавская - 342
Ровенская - 445
Сумская - 454
Тернопольская - 380
Харьковская - 1225
Херсонская - 479
Хмельницкая - 607
Черкасская - 409
Черновицкая - 566
Черниговская - 190.
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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