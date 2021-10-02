Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября

02.10.2021 15:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 2692 человека;

- летальных случаев - 203;

- выздоровели - 3469 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 46962 человека, методом ИФА - 11787 человек, экспресс-тестами - 32354 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 447 222 человека;

- выздоровели - 2 261 924 человека;

- летальных случаев - 56 649;

- проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 534 больных;

Винницкая область – 222 больных;

Волынская область – 325 больных;

Днепропетровская область – 965 больных;

Донецкая область – 669 больных;

Житомирская область – 409 больных;

Закарпатская область – 135 больных;

Запорожская область – 692 больных;

Ивано-Франковская область – 242 больных;

Киевская область – 417 больных;

Кировоградская область – 61 случай;

Луганская область – 372 больных;

Львовская область – 1 102 больных;

Николаевская область – 347 больных;

Одесская область – 762 больных;

Полтавская область – 292 больных;

Ровненская область – 431 случай;

Сумская область – 338 больных;

Тернопольская область – 336 больных;

Харьковская область – 1 159 больных;

Херсонская область – 469 больных;

Хмельницкая область – 320 больных;

Черкасская область – 374 больных;

Черновицкая область – 585 больных;

Черниговская область – 290 больных.