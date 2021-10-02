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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 11 809 новых случаев COVID-19, из них детей - 1104, медработников - 235. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 2 октября.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2692 человека;
- летальных случаев - 203;
- выздоровели - 3469 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 46962 человека, методом ИФА - 11787 человек, экспресс-тестами - 32354 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 447 222 человека;
- выздоровели - 2 261 924 человека;
- летальных случаев - 56 649;
- проведено ПЦР-тестов - 12 922 388.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Киев – 534 больных;
Винницкая область – 222 больных;
Волынская область – 325 больных;
Днепропетровская область – 965 больных;
Донецкая область – 669 больных;
Житомирская область – 409 больных;
Закарпатская область – 135 больных;
Запорожская область – 692 больных;
Ивано-Франковская область – 242 больных;
Киевская область – 417 больных;
Кировоградская область – 61 случай;
Луганская область – 372 больных;
Львовская область – 1 102 больных;
Николаевская область – 347 больных;
Одесская область – 762 больных;
Полтавская область – 292 больных;
Ровненская область – 431 случай;
Сумская область – 338 больных;
Тернопольская область – 336 больных;
Харьковская область – 1 159 больных;
Херсонская область – 469 больных;
Хмельницкая область – 320 больных;
Черкасская область – 374 больных;
Черновицкая область – 585 больных;
Черниговская область – 290 больных.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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