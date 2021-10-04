Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября

04.10.2021 10:00

В Украине на выходных резко сократилось количество выявленных случаев коронавируса. Так, в воскресенье его выявили у 4821 человека, что значительно меньше, чем днем ранее, когда выявили менее восьми тысяч. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки 3 октября 2021 года в Украине зафиксировано 4 821 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано - 2 092 человека;

- летальных случаев - 114;

- выздоровели - 1 116 человек.

Протестировано: методом ПЦР - 16 214 человек, методом ИФА - 2525 человек, экспресс-тестами - 11 848 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 460 010 человек;

- выздоровели - 2 264 523 лица;

- летальных исходов - 56 889;

- проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 169 случаев;

Винницкая область - 95 случаев;

Волынская область - 203 случая;

Днепропетровская область - 393 случая;

Донецкая область - 259 случаев;

Житомирская область - 301 случай;

Закарпатская область - 28 случаев;

Запорожская область - 294 случая;

Ивано-Франковская область - 108 случаев;

Киевская область - 106 случаев;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 85 случаев;

Львовская область - 295 случаев;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 67 случаев;

Ровенская область - 80 случаев;

Сумская область - 241 случай;

Тернопольская область - 239 случаев;

Харьковская область - 592 случая;

Херсонская область - 158 случаев;

Хмельницкая область - 88 случаев;

Черкасская область - 94 случая;

Черновицкая область - 410 случаев;

Черниговская область - 58 случаев.