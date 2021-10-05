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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября
В Украине прирост заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки составил 9,8 тысячи, что вдвое больше чем было днем ранее. При этом госпитализировано за сутки около 1,9 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 4 октября 2021 года в Украине зафиксировано 9846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1881 человек;
- летальных случаев - 317;
- выздоровели - 4229 человек.
- протестировано: методом ПЦР - 37 080 человек, методом ИФА - 8762 лица, экспресс-тестами - 28 283 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 469 856 человек;
- выздоровели - 2 268 752 лица;
- летальных исходов - 57 206;
- проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 560 случаев;
Винницкая область - 143 случая;
Волынская область - 322 случая;
Днепропетровская область - 992 случая;
Донецкая область - 662 случая;
Житомирская область - 87 случаев;
Закарпатская область - 99 случаев;
Запорожская область - 667 случаев;
Ивано-Франковская область - 151 случай;
Киевская область - 461 случай;
Кировоградская область - 16 случаев;
Луганская область - 443 случая;
Львовская область - 592 случая;
Николаевская область - 152 случая;
Одесская область - 809 случаев;
Полтавская область - 526 случаев;
Ровенская область - 398 случаев;
Сумская область - 247 случаев;
Тернопольская область - 155 случаев;
Харьковская область - 940 случаев;
Херсонская область - 126 случаев;
Хмельницкая область - 178 случаев;
Черкасская область - 342 случая;
Черновицкая область - 609 случаев;
Черниговская область - 169 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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