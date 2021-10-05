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СНБО запустил сайт с санкционными списками

05.10.2021 16:00
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СНБО запустил сайт с санкционными списками

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал сайт, на котором будут публиковаться санкционные списки, сообщает ICTV.
На сегодняшний день, в нем содержится информация по поводу нескольких тысяч лиц.
В частности, на портале есть около четырех тысяч записей о физических лицах, и около двух тысяч – о юридических, против которых введены санкции.
На сайте можно найти фигурантов по фамилии, имени и отчеству. Также там указан номер и дата указа президента, дата рождения лица, его гражданство, срок действия санкций. Помимо прочего, там прописан род деятельности и место проживания.
Относительно юрлиц там прописаны названия компаний, налоговый номер, тип и срок действия санкций, а также юридический адрес.



Теги: сайт, список, СНБО, санкции
 
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