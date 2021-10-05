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В ОРДО пообещали масштабные проверки из-за роста цен на продукты
05.10.2021 12:00
Проверки ценообразования на продукты питания, в частности на картофель, начнут в ОРДО. Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
"Мы видим рост цен на продукты питания, в частности на картофель. Мне хотелось бы услышать настоящие причины, и предложения, что необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию поменять и в полной мере контролировать... Сегодня будет поручение о совместных проверочных мероприятиях для министерства доходов и сборов и министерства внутренних дел", — сказал Пушилин в ходе совещания по вопросам ценообразования на социально значимые продовольственные товары.
Теги: цена, картофель, проверки, ОРДО
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