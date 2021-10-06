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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

06.10.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября

В Украине в течение минувших суток выявили 12 662 новых случая коронавируса, что значительно больше, чем было днем ранее, когда выявили 9,8 тысячи. Также резко увеличилось число госпитализированных - 3,7 тысячи против 1,8 тысячи накануне. Об этом сообщает Минздрав.
В Украине за сутки:
- госпитализировали 3745 человек;
- летальных случаев - 320;
- выздоровели - 4630 человек.
Протестировали методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели 2 482 518 человек;
- выздоровели - 2 273 382;
- летальных случаев - 57 526.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 792 случая;
Винницкая область - 275 случаев;
Волынская область - 315 случаев;
Днепропетровская область - 964 случая;
Донецкая область - 761 случай;
Житомирская область - 382 случая;
Закарпатская область - 141 случай;
Запорожская область - 783 случая;
Ивано-Франковская область - 305 случаев;
Киевская область - 442 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 576 случаев;
Львовская область - 645 случаев;
Николаевская область - 367 случаев;
Одесская область - 1076 случаев;
Полтавская область - 475 случаев;
Ровенская область - 509 случаев;
Сумская область - 441 случай;
Тернопольская область - 292 случая;
Харьковская область - 1163 случая;
Херсонская область - 423 случая;
Хмельницкая область - 549 случаев;
Черкасская область - 392 случая;
Черновицкая область - 484 случая;
Черниговская область - 34 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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