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Рада отправила Разумкова в отставку
Верховная Рада сегодня, 7 октября, поддержала вопрос отставки спикера ВР Дмитрия Разумкова. За данное решение проголосовали 284 народных депутата, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Отметим, что отставку спикера поддержали 215 нардепов "Слуги народа", 20 - "Батькивщины", 19 голосов "За" дала группа "За Майбутнє", и 18 - "Довіра". Также за отставку Разумкова голосовали 6 депутатов "Голоса".
В своем выступлении перед процедурой голосования Дмитрий Разумков заявил, что партия "Слуга народа" изменила части принципов, которые декларировала в предвыборных обещаниях, идя в парламент.
"Украина мечты - часть нашей предвыборной программы. Мы шли сделать Украину другой, лучшей, все в это искренне верили. Я помню, как горели глаза у тех, кто приходил в нашу команду. Сегодня в зале я вижу уже другие глаза, они сильно изменились. Все время я пытался сделать так, чтобы часть обещаний стали реальными...Сейчас в зале руководят принципы - кто не с нами, тот против нас, вместо обещанного "Закон один для всех". Принцип, что "Офшоры для власти страшно" - стал ничего страшного, у всех они есть", - отметил Разумков.
"Мои принципы остались прежними", - отметил Разумков.
"Мы когда шли в парламент, говорили одно: мы должны стать политиками, но остаться людьми, давайте выполним хотя бы это обещание", - добавил он.
Теги: отставка, Верховная Рада, Разумков
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