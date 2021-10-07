- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября13:00
- На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение12:00
- СНБО запустил сайт с санкционными списками16:00
- В ОРДО пообещали масштабные проверки из-за роста цен на продукты12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 октября09:00
- В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 октября15:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября
В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3541 человек;
- летальных случаев - 314;
- выздоровели - 4380 человек.
- протестировано: методом ПЦР - 53 031 человек, методом ИФА - 9964 лица, экспресс-тестами - 50 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 497 643 лица;
- выздоровели - 2 277 762 лица;
- летальных исходов - 57 840;
- проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 802 случая;
Винницкая область - 222 случая;
Волынская область - 407 случаев;
Днепропетровская область - 1042 случая;
Донецкая область - 985 случаев;
Житомирская область - 703 случая;
Закарпатская область - 209 случаев;
Запорожская область - 742 случая;
Ивано-Франковская область - 428 случаев;
Киевская область - 494 случая;
Кировоградская область - 99 случаев;
Луганская область - 495 случаев;
Львовская область - 1130 случаев;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 1059 случаев;
Полтавская область - 368 случаев;
Ровенская область - 576 случаев;
Сумская область - 674 случая;
Тернопольская область - 612 случаев;
Харьковская область - 1168 случаев;
Херсонская область - 488 случаев;
Хмельницкая область - 559 случаев;
Черкасская область - 507 случаев;
Черновицкая область - 672 случая;
Черниговская область - 448 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июля
- В Славянске повышают стоимость проезда в автобусах09:00
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка15:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона11:00
- На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный10:00
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили09:00
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО08:00
- В "ЛНР" ввели должность "уполномоченного по правам человека"17:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз15:00
- 4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября11:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- В Славянске повышают стоимость проезда в автобусах09:00
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО08:00
- 8-9 октября состоится четвертый фестиваль «Авдеевка ФМ»17:00
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский16:00
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка15:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 октября13:00
- На западе и юго-востоке Украины объявили штормовое предупреждение12:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз
- В "ДНР" подняли стоимость растаможки автомобилей
- В Киеве задержали боевика НВФ "Оплот"
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 октября
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка
- В ОРДО пообещали масштабные проверки из-за роста цен на продукты
- 4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое