Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 октября

07.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 15 125 новых случаев коронавируса, что стало новым максимумов за полгода. Последний раз такую цифру фиксировали в апреле. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 3541 человек;

- летальных случаев - 314;

- выздоровели - 4380 человек.

- протестировано: методом ПЦР - 53 031 человек, методом ИФА - 9964 лица, экспресс-тестами - 50 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 497 643 лица;

- выздоровели - 2 277 762 лица;

- летальных исходов - 57 840;

- проведено ПЦР-тестов - 13 111 389.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 802 случая;

Винницкая область - 222 случая;

Волынская область - 407 случаев;

Днепропетровская область - 1042 случая;

Донецкая область - 985 случаев;

Житомирская область - 703 случая;

Закарпатская область - 209 случаев;

Запорожская область - 742 случая;

Ивано-Франковская область - 428 случаев;

Киевская область - 494 случая;

Кировоградская область - 99 случаев;

Луганская область - 495 случаев;

Львовская область - 1130 случаев;

Николаевская область - 236 случаев;

Одесская область - 1059 случаев;

Полтавская область - 368 случаев;

Ровенская область - 576 случаев;

Сумская область - 674 случая;

Тернопольская область - 612 случаев;

Харьковская область - 1168 случаев;

Херсонская область - 488 случаев;

Хмельницкая область - 559 случаев;

Черкасская область - 507 случаев;

Черновицкая область - 672 случая;

Черниговская область - 448 случаев.