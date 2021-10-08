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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября
В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава.
За сутки:
- госпитализировали 3526 человек;
- летальных случаев - 241;
- выздоровели - 4720 человек.
Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 514 005 человек;
- выздоровели - 2 282 482 лица;
- летальных случаев - 58 081.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Одесская область – 1418;
Днепропетровская – 1345;
Львовская – 1237;
Харьковская – 1025;
Донецкая – 949;
Сумская – 845;
Запорожская – 808;
Киев – 721;
Херсонская – 716;
Луганская – 658;
Тернопольская – 614;
Черновицкая – 611;
Хмельницкая – 608;
Черкасская – 582;
Полтавская – 574;
Ровенская – 562;
Житомирская – 550;
Киевская – 525;
Волынская – 395;
Ивано-Франковская – 381;
Николаевская – 342;
Черниговская – 342;
Винницкая – 302;
Закарпатская – 149;
Кировоградская – 103.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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