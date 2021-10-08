Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября

08.10.2021 12:00

В Украине за сутки выявили 16 362 новых случаях коронавируса, что более, чем на тысячу превышает показатель минувшего дня. Об этом в пятницу, 8 октября сообщила пресс-служба Минздрава.

За сутки:

- госпитализировали 3526 человек;

- летальных случаев - 241;

- выздоровели - 4720 человек.

Протестировали методом ПЦР - 53 211 человек, методом ИФА - 10 100 человек, экспресс-тестами - 43 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 514 005 человек;

- выздоровели - 2 282 482 лица;

- летальных случаев - 58 081.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Одесская область – 1418;

Днепропетровская – 1345;

Львовская – 1237;

Харьковская – 1025;

Донецкая – 949;

Сумская – 845;

Запорожская – 808;

Киев – 721;

Херсонская – 716;

Луганская – 658;

Тернопольская – 614;

Черновицкая – 611;

Хмельницкая – 608;

Черкасская – 582;

Полтавская – 574;

Ровенская – 562;

Житомирская – 550;

Киевская – 525;

Волынская – 395;

Ивано-Франковская – 381;

Николаевская – 342;

Черниговская – 342;

Винницкая – 302;

Закарпатская – 149;

Кировоградская – 103.