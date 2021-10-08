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Верховная Рада избрала нового спикера

08.10.2021 15:00
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Верховная Рада избрала нового спикера

Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука главой Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова, сообщает УП.
Назначение первого вице-спикера Стефанчука спикером поддержал 261 депутат.
Во время рейтингового голосования перед окончательным кандидатуру Руслана Стефанчука поддержали 257 депутатов, кандидатуру Алексея Гончаренко – 44 депутата, кандидатуру Яны Зинкевич – 146 депутатов.
Голосовали за кандидатуру, которая по рейтинговому голосованию набрала больше всего голосов.



Теги: спикер, голосование, Верховная Рада
 
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