Верховная Рада избрала нового спикера

08.10.2021 15:00

Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука главой Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова, сообщает УП.

Назначение первого вице-спикера Стефанчука спикером поддержал 261 депутат.

Во время рейтингового голосования перед окончательным кандидатуру Руслана Стефанчука поддержали 257 депутатов, кандидатуру Алексея Гончаренко – 44 депутата, кандидатуру Яны Зинкевич – 146 депутатов.

Голосовали за кандидатуру, которая по рейтинговому голосованию набрала больше всего голосов.