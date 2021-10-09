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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 908 подтвержденных случаев COVID-19, что несколько меньше, чем накануне, когда выявили 16,3 тысячи случаев. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, за сутки:
- госпитализировали 3 571 человека;
- летальных случаев - 250;
- выздоровели - 5 364 человек.
За сутки протестировано: методом ПЦР- 53 313 человек, методом ИФА - 10 132 человека, экспресс-тестами - 42 584 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 529 913 человек;
- выздоровело - 2 287 846 человек;
- летальных исходов - 58 331;
- проведено ПЦР-тестирований - 13 217 913.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 863 случая;
Винницкая область - 243 случая;
Волынская область - 328 случаев;
Днепропетровская область - 1291 случай;
Донецкая область - 1080 случаев;
Житомирская область - 622 случая;
Закарпатская область - 195 случаев;
Запорожская область - 773 случая;
Ивано-Франковская область - 334 случая;
Киевская область - 676 случаев;
Кировоградская область - 107 случаев;
Луганская область - 480 случаев;
Львовская область - 1177 случаев;
Николаевская область - 333 случая;
Одесская область - 1310 случаев;
Полтавская область - 376 случаев;
Ровенская область - 492 случая;
Сумская область - 702 случая;
Тернопольская область - 444 случая;
Харьковская область - 974 случая;
Херсонская область - 709 случаев;
Хмельницкая область - 646 случаев;
Черкасская область - 553 случая;
Черновицкая область - 688 случаев;
Черниговская область - 512 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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