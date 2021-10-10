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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 11 344 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.
Это существенно ниже показателя в субботу. Снижение прироста проиходит второй день подряд и традиционно для выходных.
Среди новых заболевших 1 149 детей и 122 медика. Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 3 712 человек; летальных случаев – 162; выздоровело –2 581 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 541 257 человек, выздоровело 2 290 427 человек, летальных случаев – 58 493.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 320
Винницкая область - 202
Волынская - 197
Днепропетровская - 838
Донецкая - 819
Житомирская - 607
Закарпатская - 52
Запорожская - 836
Ивано-Франковская - 220
Киевская - 237
Кировоградская - 105
Луганская - 167
Львовская - 468
Николаевская - 339
Одесская - 1010
Полтавская - 174
Ровенская - 158
Сумская - 452
Тернопольская - 406
Харьковская - 1783
Херсонская - 567
Хмельницкая - 526
Черкасская - 169
Черновицкая - 525
Черниговская - 167.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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