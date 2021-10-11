Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии

11.10.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Установлено, что вербовкой занимался 27-летний житель города Киева. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц.
Злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флэш-носители;
- банковские карточки.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.



Теги: война, СБУ, Сирия, вербовка, задержание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх