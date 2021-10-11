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СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Установлено, что вербовкой занимался 27-летний житель города Киева. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц.
Злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флэш-носители;
- банковские карточки.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.
Теги: война, СБУ, Сирия, вербовка, задержание
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