СБУ раскрыла схему вербовки украинцев на войну в Сирии

11.10.2021 15:00

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях на стороне военных отрядов Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

Установлено, что вербовкой занимался 27-летний житель города Киева. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.

За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тыс. долларов США в месяц.

Злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:

- мобильные телефоны;

- сим-карты;

- компьютерную технику;

- флэш-носители;

- банковские карточки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры.