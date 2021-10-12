Поезд "Бахмут-Львов" столкнулся с комбайном

12.10.2021 08:00

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту № 141 "Бахмут – Львов". Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.

"На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задерживается более чем на 2 часа. Задержек других рейсов пока нет", - добавляют в УЗ.