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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября

12.10.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября

В Украине за сутки зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом - 11 996 новых подтвержденных случаев. Из них заразились 1 262 ребенка и 227 медработников. Об этом сообщает Минздрав.
Также отмечается резкий рост смертности от инфекции. За сутки умерло 352 украинца. Всего с начала пандемии летальных исходов 59 052.
За минувшие 24 часа госпитализировали 2 274 человека; с болезнью справились 5 419 человек.
За все время пандемии в Украине  заболело 2 562 085 человек; выздоровели – 2 297 899 человек; проведено ПЦР-тестов – 13 323 492.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
г. Киев – 628 случаев;
Винницкая область – 121 случай;
Волынская область – 322 случая;
Днепропетровская область – 856 случаев;
Донецкая область – 607 случаев;
Житомирская область – 155 случаев;
Закарпатская область – 139 случаев;
Запорожская область – 715 случаев;
Ивано-Франковская область – 172 случая;
Киевская область – 512 случая;
Кировоградская область – 53 случая;
Луганская область – 548 случаев;
Львовская область – 978 случая;
Николаевская область – 184 случая;
Одесская область – 816 случаев;
Полтавская область – 669 случаев;
Ровненская область – 492 случая;
Сумская область – 449 случаев;
Тернопольская область – 162 случая;
Харьковская область – 1 502 случая;
Херсонская область – 350 случаев;
Хмельницкая область – 227 случаев;
Черкасская область – 532 случая;
Черновицкая область – 560 случаев;
Черниговская область – 244 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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