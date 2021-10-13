Херсонщина первой в Украине переходит в "красную" зону карантина
В Украине появится первая "красная" зона карантина. Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Херсонской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова.
Херсонская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 15 октября.
В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.
В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.
Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
Теги: карантин, Херсонская область, COVID-19, красная зона
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине
- В Молдове начали ослаблять карантин
- В "ДНР" продлили и смягчили "режим повышенной готовности"
- В Азербайджане жителям крупных городов запретили выходить из дома
- Зеленский утвердил 10 шагов по сдерживанию коронавируса
- В Кабмине назвали области-кандидаты на попадание в красную зону карантина
- В ОРЛО ввели жесткие карантинные ограничения10:00
- На Донетчине начался отопительный сезон09:00
- На Луганщине обнаружили тайник боевиков-диверсантов16:00
- Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября14:00
- В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"13:00
- Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»10:00
- Кабмин увеличил пенсии родственникам погибших в АТО/ООС09:00
- В Славянске открылся Университет третьего возраста17:00
- Медики Луганщины получили 10 новых реанимобилей16:00
- Херсонщина первой в Украине переходит в "красную" зону карантина11:00
- В ОРЛО ввели жесткие карантинные ограничения10:00
- На Донетчине начался отопительный сезон09:00
- В Пентагоне анонсировали визит министра обороны США в Украину08:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- На Луганщине обнаружили тайник боевиков-диверсантов16:00
- Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки15:00
- Почти 400 человек прошли через КПВВ боевиков в Еленовке 11 октября14:00
- В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 октября12:00
- На КПВВ «Станица Луганская» возник конфликт из-за указа Пасечника
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"
- 9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"
- В ОРЛО разъяснили порядок подачи заявки на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
- В Славянске открылся Университет третьего возраста
- Минздрав вводит ограничения на межобластные перевозки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября