Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября

13.10.2021 12:00

В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев COVID-19. Тогда как накануне сообщалось об 11 996 заболевших. Среди инфицированных – 1588 детей и 288 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Увеличилось и количество летальных случаев от вируса – 471 (накануне – 352). Всего с начала пандемии скончалось 59 523 украинца.

Также за минувшие сутки госпитализирован 4 901 человек; выздоровели 6 462 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, с болезнью справились 2 304 361 человек, проведено ПЦР-тестов – 13 379 666.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

г. Киев – 978 случаев;

Винницкая область – 347 случаев;

Волынская область – 420 случаев;

Днепропетровская область – 1344 случая;

Донецкая область – 916 случаев;

Житомирская область – 462 случая;

Закарпатская область – 213 случаев;

Запорожская область – 1048 случаев;

Ивано-Франковская область – 321 случай;

Киевская область – 534 случая;

Кировоградская область – 102 случая;

Луганская область – 729 случаев;

Львовская область – 863 случая;

Николаевская область – 231 случай;

Одесская область – 1525 случаев;

Полтавская область – 707 случаев;

Ровненская область – 634 случая;

Сумская область – 670 случаев;

Тернопольская область – 286 случаев;

Харьковская область – 1 526 случаев;

Херсонская область – 678 случаев;

Хмельницкая область – 644 случая;

Черкасская область – 417 случаев;

Черновицкая область – 598 случаев;

Черниговская область – 116 случаев.