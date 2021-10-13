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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 октября
В Украине за сутки зафиксировано 16 309 новых подтвержденных случаев COVID-19. Тогда как накануне сообщалось об 11 996 заболевших. Среди инфицированных – 1588 детей и 288 медработников. Об этом сообщает Минздрав.
Увеличилось и количество летальных случаев от вируса – 471 (накануне – 352). Всего с начала пандемии скончалось 59 523 украинца.
Также за минувшие сутки госпитализирован 4 901 человек; выздоровели 6 462 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, с болезнью справились 2 304 361 человек, проведено ПЦР-тестов – 13 379 666.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
г. Киев – 978 случаев;
Винницкая область – 347 случаев;
Волынская область – 420 случаев;
Днепропетровская область – 1344 случая;
Донецкая область – 916 случаев;
Житомирская область – 462 случая;
Закарпатская область – 213 случаев;
Запорожская область – 1048 случаев;
Ивано-Франковская область – 321 случай;
Киевская область – 534 случая;
Кировоградская область – 102 случая;
Луганская область – 729 случаев;
Львовская область – 863 случая;
Николаевская область – 231 случай;
Одесская область – 1525 случаев;
Полтавская область – 707 случаев;
Ровненская область – 634 случая;
Сумская область – 670 случаев;
Тернопольская область – 286 случаев;
Харьковская область – 1 526 случаев;
Херсонская область – 678 случаев;
Хмельницкая область – 644 случая;
Черкасская область – 417 случаев;
Черновицкая область – 598 случаев;
Черниговская область – 116 случаев.
Теги: , статистика, область, COVID-19
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