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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября
За минувшие сутки в Украине выявили почти 19 тысяч новых случаев COVID. Скончались 412 пациентов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Министерство здравоохранения.
Так, в среду зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1748, медработников - 368).
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 633 человека;
- летальных случаев - 412;
- выздоровели - 7 630 человек.
Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, выздоровели - 2 311 991 человек, летальных случаев - 59 935.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 936 случаев;
Винницкая область - 285 случаев;
Волынская область - 352 случая;
Днепропетровская область - 1232 случая;
Донецкая область - 900 случаев;
Житомирская область - 1107 случаев;
Закарпатская область - 207 случаев;
Запорожская область - 987 случаев;
Ивано-Франковская область - 516 случаев;
Киевская область - 723 случая;
Кировоградская область - 114 случаев;
Луганская область - 709 случаев;
Львовская область - 1132 случая;
Николаевская область - 217 случаев;
Одесская область - 1191 случай;
Полтавская область - 739 случаев;
Ровенская область - 662 случая;
Сумская область - 1003 случая;
Тернопольская область - 768 случаев;
Харьковская область - 1665 случаев;
Херсонская область - 851 случай;
Хмельницкая область - 786 случаев;
Черкасская область - 497 случаев;
Черновицкая область - 584 случая;
Черниговская область - 718 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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