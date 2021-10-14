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ВАКС заочно арестовал сына Януковича
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - следует из сообщения.
В случае его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. - Ред.), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. - Ред.) УК Украины.
Теги: арест, сын, Янукович
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