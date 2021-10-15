Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября

15.10.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 13 624 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже показателя в четверг. При этом общее число жертв пандемии превысило 60 тысяч, сообщает Минздрав в пятницу, 15 октября.

Среди новых инфицированных детей – 1 177, медработников – 170. Госпитализированы – 4 633 человека, летальных случаев – 202, выздоровели – 4 591 человек.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (1 492), Днепропетровской (1 332) и Запорожской (927) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 582 человека, летальных случаев – 60 137.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 456

Винницкая - 270

Волынская - 284

Днепропетровская - 1332

Донецк - 816

Житомирская - 860

Закарпатская - 129

Запорожская - 927

Ивано-Франковская - 290

Киевская - 391/734

Кировоградская - 78

Луганская - 213

Львовская - 816

Николаевская - 237

Одесская - 753

Полтавская - 230

Ровенская - 308

Сумская - 681

Тернопольская - 514

Харьковская - 1492

Херсонская - 709

Хмельницкая - 655

Черкасская - 274

Черновицкая - 579

Черниговская - 330.