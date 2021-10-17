Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября

17.10.2021 13:00

В Украине за прошедшие сутки выявили еще 11 288 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте Минздрава 17 октября.

Среди новых больных 1086 - дети, 154 - медработники. Накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что каждый десятый новый случай COVID-19 приходится на детей.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, летальных случаев - 219. Выздоровел 3541 человек.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 635 170 больных коронавирусом, 2 325 997 из которых уже выздоровели. Но 60 633 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 451 случай;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 269 случаев;

Днепропетровская область – 748 случаев;

Донецкая область – 934 случая;

Житомирская область – 258 случаев;

Закарпатская область – 68 случаев;

Запорожская область – 678 случаев;

Ивано-Франковская область – 283 случая;

Киевская область – 334 случая;

Кировоградская область – 72 случая;

Луганская область – 297 случаев;

Львовская область – 588 случаев;

Николаевская область – 294 случая;

Одесская область – 1 396 случаев;

Полтавская область – 310 случаев;

Ровненская область – 309 случаев;

Сумская область – 638 случаев;

Тернопольская область – 344 случая;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 609 случаев;

Хмельницкая область – 384 случая;

Черкасская область – 334 случая;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 128 случаев.