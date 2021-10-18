Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября

18.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 9 524 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на 2 тысячи меньше вчерашнего показателя и минимум с 11 октября, сообщает Минздрав в понедельник, 18 октября.

Среди новых заболевших детей – 790, медработников – 122. Также за сутки: госпитализированы – 3 127 человек, летальных случаев – 177, выздоровело – 3 421 человек.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 376), Харьковской (823) и Днепропетровской (782) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 644 694 человек, выздоровели 2 329 418 человек, летальных случаев – 60 810.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 416

Винницкая - 110

Волынская - 284

Днепропетровская - 782

Донецкая - 537

Житомирская - 703

Закарпатская - 47

Запорожская - 542

Ивано-Франковская - 184

Киевская - 195

Кировоградская - 71

Луганская - 194

Львовская - 546

Николаевская - 178

Одесская - 1367

Полтавская - 81

Ровенская - 169

Сумская - 488

Тернопольская - 287

Харьковская - 823

Херсонская - 469

Хмельницкая - 251

Черкасская - 283

Черновицкая - 391

Черниговская - 126.