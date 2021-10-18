- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- В Украину идут похолодание и заморозки17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября11:00
- ВАКС заочно арестовал сына Януковича09:00
- В "Укрзализныце" рассказали о новых правилах перевозок c 21 октября15:00
В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов
Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификаты в "Дії", а также их бумажные варианты. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает пресс-служба МВД.
Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов в "Дії" или при сканировании бумажного их варианта.
"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.
Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - рассказал он.
Теги: МВД, сертификат, проверки, COVID-19
- Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей
- Новые правила получения водительских прав в Украине
- МВД признало, что "Визир" не проходил сертификацию в Украине
- Детвора чуть не пустила под откос пассажирский поезд
- В Славянске из привокзального сквера прогнали торговцев - нелегалов
- На КПП "Зайцево" задержан "высокопоставленный чиновник полиции ЛНР"
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин10:00
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов14:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)09:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону
- Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар
- Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)
- В Украину идут похолодание и заморозки
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)