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В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов

18.10.2021 17:00
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В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов

Полицейские с помощью планшетов будут проверять цифровые СOVID-сертификаты в "Дії", а также их бумажные варианты. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, сообщает пресс-служба МВД.
Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов в "Дії" или при сканировании бумажного их варианта.
"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.
Билошицкий отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.
"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", - рассказал он.



Теги: МВД, сертификат, проверки, COVID-19
 
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