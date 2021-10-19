- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября10:00
- Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию09:00
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- В Украину идут похолодание и заморозки17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 октября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 октября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 октября11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября
В Украине за минувшие сутки выявили 15 579 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно больше вчерашнего показателя. При этом скончалось 538 человек. Это новый антирекорд. Прежний максимальный показатель COVID-смертности был зафиксирован 6 апреля нынешнего года, когда скончался 481 человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 октября.
Среди новых заболевших за последние 24 часа детей – 1 309, медработников – 282. Также за сутки: госпитализированы – 2 852 человека, выздоровело – 7 776 человек.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 418), Харьковской (1 412) и Днепропетровской (1 203) областях.
Всего за время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели – 2 337 194 человека, летальных случаев – 61 348.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 837
Винницкая область - 261
Волынская - 435
Днепропетровская - 1203
Донецкая - 899
Житомирская - 202
Закарпатская - 184
Запорожская - 1019
Ивано-Франковская - 213
Киевская - 565
Кировоградская - 47
Луганская - 611
Львовская - 959
Николаевская - 302
Одесская - 1418
Полтавская - 593
Ровенская - 593
Сумская - 700
Тернопольская - 437
Харьковская - 1412
Херсонская - 880
Хмельницкая - 301
Черкасская - 676
Черновицкая - 595
Черниговская - 237.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 октября10:00
- Зеленский пообещал "нормальную цену" на газ и электроэнергию09:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов17:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Украина получила очередную партию военной помощи из США (ВИДЕО)15:00
- Шахтер — Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов14:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- Бывший узник "ДНР" Козловский рассказал жителям Европы о российской агрессии12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 октября11:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- В Украину идут похолодание и заморозки
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ