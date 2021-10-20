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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

20.10.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному показателю, сообщает Минздрав в среду, 20 октября.
Среди новых заболевших детей – 1 447, медработников – 435. Также за сутки: госпитализированы – 5 468 человек, выздоровело – 7 605 человек.
Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253) и Харьковской (1 242) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 679 185 человек, выздоровели – 2 344 799 человек, летальных случаев – 61 843.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 1023
Винницкая область - 444
Волынская - 496
Днепропетровская - 1253
Донецкая - 1040
Житомирская - 640
Закарпатская - 239
Запорожская - 1225
Ивано-Франковская - 446
Киевская - 562
Кировоградская - 112
Луганская - 742
Львовская - 943
Николаевская - 437
Одесская - 1606
Полтавская - 935
Ровенская - 782
Сумская - 912
Тернопольская - 588
Харьковская - 1242
Херсонская - 947
Хмельницкая - 954
Черкасская - 544
Черновицкая - 622
Черниговская - 178.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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