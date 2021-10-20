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СНБО выпустил словарь рекомендованных терминов о Донбассе и Крыме
СНБО опубликовал глоссарий понятий и терминов, связанных с событиями на Донбассе, в Крыму и на Майдане в 2014 году. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям. Соответствующий документ появился на сайте СНБО в среду, 20 октября.
Отмечается, что российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии.
Так, СНБО предлагает вместо термина "аннексированные территории" использовать "временно оккупированные территории", "украинско-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией России против Украины".
Также "блокаду Крыма" рекомендуется называть "временным прекращением товарооборота, электро- и водоснабжения", Керченский мост - так называемым "Крымским мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, государственные образования в оккупации - "оккупационными администрациями", "особый статус Донбасса" - "особым порядком местного самоуправления в ОРДЛО", "вынужденных переселенцев" - "внутренне перемещенными лицами".
Теги: Донбасс, Крым, словарь, СНБО, термин
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