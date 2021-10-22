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Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"

22.10.2021 17:00
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Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"

29 учеников из разных областей приехали в Великолазовский лицей по обмену по программе "Схід та захід разом" и совместно высадили "Аллею единства". Об этом сообщает Суспільне.
Деревья высаживали школьники из Закарпатья, Луганщины и Львовщины 21 октября в селе Большие Лазы Ужгородского района.
Саженцы предоставил Ужгородский лесхоз. Также их привезли школьники с Луганщины и Львовщины. Всего было высажено 350 деревьев.



Теги: Ужгород, акция, Львовская область, Луганская область, Закарпатье, школьники, деревья
 
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