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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября
В Украине накануне зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 октября.
Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в больницы попал 5141 человек, а выздоровели 8530 украинцев.
Скончались за день 614 человек - всего в Украине уже 63 003 смерти от коронавируса.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).
Заболеваемость по регионам:
Киев - 1323 случая;
Винницкая область - 558 случаев;
Волынская область - 528 случаев;
Днепропетровская область - 1641 случай;
Донецкая область - 1178 случаев;
Житомирская область - 1144 случая;
Закарпатская область - 238 случаев;
Запорожская область - 1391 случай;
Ивано-Франковская область - 599 случаев;
Киевская область - 811 случаев;
Кировоградская область - 168 случаев;
Луганская область - 603 случая;
Львовская область - 1647 случаев;
Николаевская область - 433 случая;
Одесская область - 1484 случая;
Полтавская область - 1020 случаев;
Ровенская область - 865 случаев;
Сумская область - 1305 случаев;
Тернопольская область - 696 случаев;
Харьковская область - 1306 случаев;
Херсонская область - 1248 случаев;
Хмельницкая область - 1294 случая;
Черкасская область - 671 случай;
Черновицкая область - 601 случай;
Черниговская область - 1033 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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