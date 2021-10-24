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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября

24.10.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5924 человека;
- летальных случаев - 386;
- выздоровели - 6081 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 769 405 человек;
- выздоровели - 2 375 776 человек;
- летальных случаев - 63 872;
- проведения ПЦР-тестов - 13 986 710.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 998 случаев;
Винницкая область – 422 случая;
Волынская область – 395 случаев;
Днепропетровская область – 2211 случаев;
Донецкая область – 1380 случаев;
Житомирская область – 950 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 1060 случаев;
Ивано-Франковская область – 737 случаев;
Киевская область – 880 случаев;
Кировоградская область – 163 случая;
Луганская область – 270 случаев;
Львовская область – 1509 случаев;
Николаевская область – 366 случаев;
Одесская область – 1403 случая;
Полтавская область – 970 случаев;
Ровненская область – 488 случаев;
Сумская область – 908 случаев;
Тернопольская область – 647 случаев;
Харьковская область – 1508 случаев;
Херсонская область – 1085 случаев;
Хмельницкая область – 897 случаев;
Черкасская область – 598 случаев;
Черновицкая область – 499 случаев;
Черниговская область – 236 случаев.



Теги: COVID-19
 
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