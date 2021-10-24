- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября11:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями08:00
- Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября10:00
- В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-1909:00
- В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября12:00
- "Красная" карантинная зона Украины пополнилась еще одной областью09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября
В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 5924 человека;
- летальных случаев - 386;
- выздоровели - 6081 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 769 405 человек;
- выздоровели - 2 375 776 человек;
- летальных случаев - 63 872;
- проведения ПЦР-тестов - 13 986 710.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 998 случаев;
Винницкая область – 422 случая;
Волынская область – 395 случаев;
Днепропетровская область – 2211 случаев;
Донецкая область – 1380 случаев;
Житомирская область – 950 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 1060 случаев;
Ивано-Франковская область – 737 случаев;
Киевская область – 880 случаев;
Кировоградская область – 163 случая;
Луганская область – 270 случаев;
Львовская область – 1509 случаев;
Николаевская область – 366 случаев;
Одесская область – 1403 случая;
Полтавская область – 970 случаев;
Ровненская область – 488 случаев;
Сумская область – 908 случаев;
Тернопольская область – 647 случаев;
Харьковская область – 1508 случаев;
Херсонская область – 1085 случаев;
Хмельницкая область – 897 случаев;
Черкасская область – 598 случаев;
Черновицкая область – 499 случаев;
Черниговская область – 236 случаев.
Теги: COVID-19
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября11:00
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- Украина получила третью партию военной помощи США09:00
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями08:00
- Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"17:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ
- Риски вакцинации против смерти от COVID-19
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями