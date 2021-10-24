Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября

24.10.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 23 октября в Украине зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1533, медработников - 237)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 5924 человека;

- летальных случаев - 386;

- выздоровели - 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 769 405 человек;

- выздоровели - 2 375 776 человек;

- летальных случаев - 63 872;

- проведения ПЦР-тестов - 13 986 710.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2211 случаев;

Донецкая область – 1380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровненская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1508 случаев;

Херсонская область – 1085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.