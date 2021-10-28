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В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона

28.10.2021 15:00
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В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона

До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ.
"Все Теплокоммунэнерго получили возможность покупать газ для населения у государственного "Нафтогаза" по 7,42 грн за кубометр. Это дает возможность местной власти не повышать тарифы на тепло и гарячую воду", - отметил Шмыгаль.
"Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У "Нафтогаза" это 7,96 грн за кубометр", - добавил премьер.
Кроме того, по словам главы правительства, на этой неделе Кабмин в два раза снизил тариф для украинцев, которые оказались без поставщика газа.
"Цена так же будет 7,96 грн за кубометр. Она будет действовать с 1 октября до 31 ноября, призываю людей не тратить время и подписывать договор с "Нафтогазом" или другим поставщиком", - добавил Шмыгаль.



Теги: Кабинет министров, цена, газ
 
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