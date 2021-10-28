- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
- Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- Еще две области Украины перешли в красную зону14:00
- На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября10:00
В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19
В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 22 октября - 23 785 случаев заражения за сутки. Также за сутки вакцинировано рекордное число украинцев - 291 985 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 28 октября.
При этом выздоровели 2 411 711 украинцев (накануне - 10 006), а скончались 66 204 человек (накануне - 576). В больницы за сутки попали 5 366 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
Киев – 1451/7200
Винницкая – 460/2658
Волынская – 587/1657
Днепропетровская – 2113/6884
Донецкая – 1180/3398
Житомирская – 1668/2096
Закарпатская – 401/1585
Запорожская – 1449/3446
Ивано-Франковская – 1258/2359
Киевская – 906/3426
Кировоградская – 184/1645
Луганская – 656/1631
Львовская – 1506/6021
Николаевская – 593/2440
Одесская – 2296/5307
Полтавская – 1022/4612
Ровенская – 937/2432
Сумская – 825/2204
Тернопольская – 748/1488
Харьковская – 1517/7774
Херсонская – 1093/2262
Хмельницкая – 1117/2229
Черкасская – 706/1960
Черновицкая – 696/1254
Черниговская – 702/1333.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука16:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе14:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)10:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска