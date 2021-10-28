В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

28.10.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован 22 октября - 23 785 случаев заражения за сутки. Также за сутки вакцинировано рекордное число украинцев - 291 985 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 28 октября.

При этом выздоровели 2 411 711 украинцев (накануне - 10 006), а скончались 66 204 человек (накануне - 576). В больницы за сутки попали 5 366 человек с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1451/7200

Винницкая – 460/2658

Волынская – 587/1657

Днепропетровская – 2113/6884

Донецкая – 1180/3398

Житомирская – 1668/2096

Закарпатская – 401/1585

Запорожская – 1449/3446

Ивано-Франковская – 1258/2359

Киевская – 906/3426

Кировоградская – 184/1645

Луганская – 656/1631

Львовская – 1506/6021

Николаевская – 593/2440

Одесская – 2296/5307

Полтавская – 1022/4612

Ровенская – 937/2432

Сумская – 825/2204

Тернопольская – 748/1488

Харьковская – 1517/7774

Херсонская – 1093/2262

Хмельницкая – 1117/2229

Черкасская – 706/1960

Черновицкая – 696/1254

Черниговская – 702/1333.