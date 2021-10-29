- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію08:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
- Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября10:00
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)09:00
- Еще две области Украины перешли в красную зону14:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября
В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.
При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648). В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмониями.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
Киев – 1616/6456
Винницкая – 588/2733
Волынская – 601/1135
Днепропетровская – 2164/6626
Донецкая – 1149/3896
Житомирская – 1266/1899
Закарпатская – 338/1648
Запорожская – 1298/3186
Ивано-Франковская – 781/2394
Киевская – 988/3030
Кировоградская – 193/1751
Луганская – 522/1877
Львовская – 1702/4965
Николаевская – 696/2753
Одесская – 2156/5926
Полтавская – 1073/3117
Ровенская – 1199/3908
Сумская – 1235/2079
Тернопольская – 711/1568
Харьковская – 1497/5622
Херсонская – 1227/1922
Хмельницкая – 1282/1983
Черкасская – 793/2083
Черновицкая – 682/1221
Черниговская – 1113/1360.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 августа
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
- В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО14:00
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки11:00
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію08:00
- В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин17:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе14:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ
- В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука
- Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября