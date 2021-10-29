Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября

29.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября.

При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев (накануне - 9 784), а скончались 66 852 человек (накануне - 648). В больницы за день попали 5 463 человека с подтвержденным коронавирусом, подозрением на него и пневмониями.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

Киев – 1616/6456

Винницкая – 588/2733

Волынская – 601/1135

Днепропетровская – 2164/6626

Донецкая – 1149/3896

Житомирская – 1266/1899

Закарпатская – 338/1648

Запорожская – 1298/3186

Ивано-Франковская – 781/2394

Киевская – 988/3030

Кировоградская – 193/1751

Луганская – 522/1877

Львовская – 1702/4965

Николаевская – 696/2753

Одесская – 2156/5926

Полтавская – 1073/3117

Ровенская – 1199/3908

Сумская – 1235/2079

Тернопольская – 711/1568

Харьковская – 1497/5622

Херсонская – 1227/1922

Хмельницкая – 1282/1983

Черкасская – 793/2083

Черновицкая – 682/1221

Черниговская – 1113/1360.