В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію

29.10.2021 08:00

На портале государственных услуг и в мобильном приложении Дія вскоре появится новая услуга – оформление пенсий и субсидий. Об этом рассказал руководитель электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что услуги станут доступными в ноябре текущего года.

"Самое интересное для людей - субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через Дія, это очень чувствительная и важная тема - 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию", - сообщил Баник.

По его словам, Министерство соцполитики уже полностью готово к внедрению данных электронных услуг.

Баник добавил, что также проанонсируют оформления некоторых других услуг социального страхования.

"Там будет целый пул услуг, которые касаются социального страхования", - подчеркнул Баник.