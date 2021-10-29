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В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію
На портале государственных услуг и в мобильном приложении Дія вскоре появится новая услуга – оформление пенсий и субсидий. Об этом рассказал руководитель электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что услуги станут доступными в ноябре текущего года.
"Самое интересное для людей - субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через Дія, это очень чувствительная и важная тема - 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию", - сообщил Баник.
По его словам, Министерство соцполитики уже полностью готово к внедрению данных электронных услуг.
Баник добавил, что также проанонсируют оформления некоторых других услуг социального страхования.
"Там будет целый пул услуг, которые касаются социального страхования", - подчеркнул Баник.
Теги: субсидия, Кабмин, социальные выплаты, анонс, Дия
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