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В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине

29.10.2021 14:00
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В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине

В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в таких громадах привито много людей и низкий уровень заболеваемости COVID-19.
"Такая ситуация в Харьковской области, например, Липецкая громада. Там хорошо организовали процесс вакцинации, руководитель громады очень активный, и там привито более 94% взрослого населения одной дозой, и показатели заболеваемости практически нулевые", - сообщил Кузин.



Теги: Харьковская область, вакцинация, эффективность, громада, COVID-19
 
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