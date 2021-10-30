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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября

30.10.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября

За минувшие сутки в Украине обнаружили 26 198 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии - 2 904 872. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 октября.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 305 человек;
- летальных исходов – 541;
- выздоровели – 9 449 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 904 872 человека;
- выздоровело – 2 430 944 человека;
- летальных исходов – 67 393;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1455 случаев;
Винницкая область – 623 случая;
Волынская область – 652 случая;
Днепропетровская область – 2280 случаев;
Донецкая область – 1172 случая;
Житомирская область – 1002 случая;
Закарпатская область – 277 случаев;
Запорожская область – 1352 случая;
Ивано-Франковская область – 760 случаев;
Киевская область – 952 случая;
Кировоградская область – 199 случаев;
Луганская область – 592 случая;
Львовская область – 1880 случаев;
Николаевская область – 754 случая;
Одесская область – 1973 случая;
Полтавская область – 1078 случаев;
Ровненская область – 998 случаев;
Сумская область – 1612 случаев;
Тернопольская область – 609 случаев;
Харьковская область – 1455 случаев;
Херсонская область – 1124 случая;
Хмельницкая область – 1150 случаев;
Черкасская область – 661 случай;
Черновицкая область – 684 случая;
Черниговская область – 904 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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