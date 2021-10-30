Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября

30.10.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине обнаружили 26 198 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии - 2 904 872. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 октября.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 5 305 человек;

- летальных исходов – 541;

- выздоровели – 9 449 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 2 904 872 человека;

- выздоровело – 2 430 944 человека;

- летальных исходов – 67 393;

- проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровненская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.