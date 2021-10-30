- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября10:00
- В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію08:00
- В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона15:00
- В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1911:00
- На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб09:00
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина15:00
Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе
Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны противника. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Одессе, сообщает Офис президента.
Отвечая на вопрос журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в районе проведения Операции объединенных сил на востоке, Президент заявил: «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем».
«Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», – добавил он.
Теги: Донбасс, комментарий, Зеленский, Bayraktar
- Зеленский вызвал Путина на серьезный разговор, в Кремле паника: «Я не готов»
- Времени на раскачку нет: генерал дал Зеленскому важный совет
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- Трамп готов поддержать Зеленского, выдвинув условия: «Только если…»
- «Я не собираюсь сдаваться!»: Порошенко начал переворот в Украине, «это полное разрушение»
- Дождемся первых кадровых назначений Зеленского - получим ответ на главный вопрос, - политолог
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина