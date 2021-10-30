Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе

30.10.2021 11:00

Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны противника. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Одессе, сообщает Офис президента.

Отвечая на вопрос журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в районе проведения Операции объединенных сил на востоке, Президент заявил: «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем».

«Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», – добавил он.