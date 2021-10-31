Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября

31.10.2021 11:00

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине зафиксированы 17 430 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1108, медработников – 178). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы – 5 663 человека;

- летальных исходов – 336;

- выздоровели – 5 269 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

- заболели – 2 922 302 человека;

- выздоровели – 2 436 213 человек;

- летальных исходов – 67 729;

- проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

Количество новых случаев заражения в регионах за сутки:

Киев – 443 случая;

Винницкая область – 363 случая;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 1141 случай;

Донецкая область – 436 случаев;

Житомирская область – 1166 случаев;

Закарпатская область – 181 случай;

Запорожская область – 657 случаев;

Ивано-Франковская область – 582 случая;

Киевская область – 578 случаев;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 204 случая;

Львовская область – 1040 случаев;

Николаевская область – 939 случаев;

Одесская область – 1521 случай;

Полтавская область – 364 случая;

Ровненская область – 412 случаев;

Сумская область – 1176 случаев;

Тернопольская область – 480 случаев;

Харьковская область – 1934 случая;

Херсонская область – 918 случаев;

Хмельницкая область – 958 случаев;

Черкасская область – 275 случаев;

Черновицкая область – 487 случаев;

Черниговская область – 681 случай.