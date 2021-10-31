Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина перешла на зимнее время

31.10.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина перешла на зимнее время

В 4.00 31 октября часы в Украине перевели на час назад. Об этом напоминает Цензор.НЕТ.
Стрелки передвигают осенью и весной, в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта, с 1981 года. Считается, что это позволяет сократить расход электроэнергии. В то же время перевод часов создает много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.
Поэтому, нынешний переход на зимнее время в Украине может стать последним, в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой.



Теги: Верховная Рада, перевод стрелок, зимнее время
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх