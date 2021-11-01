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Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине
В среду парламент должен рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине. Об этом заявил на Согласительном совете глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Нас ждет ряд кадровых вопросов в среду. Я призываю коллег из всех фракций, чтобы мы среду освободили для кадровых вопросов. Их действительно много", - отметил он.
На брифинге для журналистов глава фракции "СН" детально рассказал, какие именно кадровые перестановки планируются.
"По Резникову все понимают, что в сфере обороны и закупок сейчас существенно поменялись правила благодаря тому, что мы приняли новый закон об оборонных закупках. Он заработал только несколько месяцев назад. Сейчас действительно Министерство обороны нуждается в очень быстрых различных изменениях. По соглашению с Тараном (потому что у него есть вопрос по состоянию здоровья в том числе), а в Министерстве обороны сейчас нужен так называемый турборежим. Поэтому нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить (Минобороны. – Ред.) и внедрять все эти изменения. Фактически Резников доказал свой профессионализм и дипломатию. Он имеет очень хорошую репутацию у международных партнеров, а сейчас как вы знаете мы вместе со странами НАТО проводим реформы, чтобы выполнить свою часть обязательств и быть совместимыми со стандартами НАТО, поэтому и решили. А потом в рамках этой ротации делегировали Верещук (на место Резникова в Минреинтеграции. – Ред.), потому что у нашей фракции есть к ней доверие. Мы точно знаем, что она сможет профессионально выполнять эту работу. Вот такая рокировка", - пояснил глава фракции "СН".
По словам Арахамии глава таможни Павел Рябикин переходит в Минстратегпром, но "без приставки вице-премьер".
Арахамия подчеркнул, что правительство должно определиться, кто возглавит таможню.
Нардеп напомнил, что министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке.
"Мы сейчас рассмотрим вопрос первого заместителя Стрельца, но учитывая ограничения во времени, возможно, правительство назначит его временно исполняющим обязанности. А потом, когда мы найдем время, проголосуем за него", - добавил он.
Говоря о возможной отставке первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко, Арахамия заявил: "Насколько мне известно он пока что не написал заявление. Мы знаем, что такие разговоры есть. Если они дойдут до логического конца мы будем предлагать Середенко на должность вместо него".
Теги: Кабинет министров, Верховная Рада, ротация
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