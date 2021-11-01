Глава Минреинтеграции подал в отставку

01.11.2021 11:00

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Резников может стать новым министром обороны, а его место в Кабмине тогда займет нардеп от СН Ирина Верещук.