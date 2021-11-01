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Глава Минреинтеграции подал в отставку
01.11.2021 11:00
Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Член Правительства - Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие.
Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате ВРУ", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, Резников может стать новым министром обороны, а его место в Кабмине тогда займет нардеп от СН Ирина Верещук.
Теги: отставка, заявление, МинВОТ, Резников
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