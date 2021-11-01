Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

01.11.2021 09:00

За минувшие сутки в Украине выявили 13 936 новых случая коронавируса, скончались почти 300 человек. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Статистика за сутки:

Новых случаев - 13 936,

Госпитализаций - 3 828,

Смертей - 298,

Выздоровлений - 5 885.

Протестировано:

методом ПЦР - 29 021 человека,

методом ИФА - 7 648,

экспресс-тестами - 26 674.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 936 238 человек,

выздоровели - 2 442 098 человек,

летальных исходов - 68 027.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ровенская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область – 693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.