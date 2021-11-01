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В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета

01.11.2021 16:00
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В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета

Сегодня, 1 ноября, в "Укроборонпроме" презентовали гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, передает телеканал "Дом".
ВОГ-17В предназначены для автоматического гранатомета, который используют для ведения ближнего боя.
Впервые в истории независимости страны их начнут производить в Украине. А именно на Шостскинском заводе "Импульс" в Сумской области.
Усовершенствованная осколочная граната мгновенного действия уже прошла испытания. Уникальность системы — в новом взрывателе и ее надежности. В случае внештатной ситуации при выстреле до 10 м боеприпас не взорвется.



Теги: боеприпасы, гранатомет, Укроборонпром
 
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