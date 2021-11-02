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Ярош стал советником главкома ВСУ

02.11.2021 15:00
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Ярош стал советником главкома ВСУ

Командующий Украинской добровольческой армии, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майора Валерия Залужного.
"Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Спасибо за доверие! Вместе победим!", - написал Ярош в Facebook.



Теги: советник, назначение, Дмитрий Ярош, ВСУ
 
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