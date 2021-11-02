Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам

02.11.2021 12:00

На погашение зарплат горняков 1 ноября на государственные шахты перечислили 671,4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года.

В Минэнергетики подчеркнули, что указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в госбюджет 2021 года о дополнительном направлении 1 млрд гривен для выплат шахтерам. Еще 335,8 млн гривен предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.