Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября

02.11.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

заболело - 19 455 человек

госпитализировано - 3 188 человек;

летальных случаев - 700;

выздоровели - 12 639 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 955 693 лица;

выздоровело - 2 454 737 человек;

летальных случаев - 68 727;

проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ровенская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.