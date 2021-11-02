- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине15:00
- Глава Минреинтеграции подал в отставку11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
- Украина перешла на зимнее время09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября
За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки:
- заболело - 19 455 человек
- госпитализировано - 3 188 человек;
- летальных случаев - 700;
- выздоровели - 12 639 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 955 693 лица;
- выздоровело - 2 454 737 человек;
- летальных случаев - 68 727;
- проведено ПЦР-тестов - 14 512 577.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1738 случаев;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 640 случаев;
Днепропетровская область – 1621 случай;
Донецкая область – 741 случай;
Житомирская область – 225 случаев;
Закарпатская область – 269 случаев;
Запорожская область – 1341 случай;
Ивано-Франковская область – 296 случаев;
Киевская область – 810 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 431 случай;
Львовская область – 1104 случая;
Николаевская область – 710 случаев;
Одесская область – 1908 случаев;
Полтавская область – 1065 случаев;
Ровенская область – 757 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 497 случаев;
Харьковская область – 1337 случаев;
Херсонская область – 795 случаев;
Хмельницкая область – 446 случаев;
Черкасская область – 742 случая;
Черновицкая область – 649 случаев;
Черниговская область – 347 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)12:00
- Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ08:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- Кабмин перечислил более 670 млн гривен на зарплаты шахтерам12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября11:00
- В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов10:00
- На Донбассе погиб украинский воин09:00
- Стали известны результаты выборов мэра Харькова08:00
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса17:00
- В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета16:00
- Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине15:00
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-1914:00
- В Австралии разработали COVID-вакцину в виде пластыря13:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса
- Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19
- РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"
- Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе