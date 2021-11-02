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В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов

02.11.2021 10:00
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В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов

В приложении Дія теперь можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Дія и медицинские лаборатории ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Участвуйте и присылайте нам свой фидбек", – написал он в Facebook.
Регистрация на тестирование нового вида сертификата доступна по ссылке.
Министр добавил, что после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов, сделанных и в других украинских лабораторий.
"Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья сейчас активно работает над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа", - подчеркнул Федоров.



Теги: тест, сертификат, COVID-19, Дия
 
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