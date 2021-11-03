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Министр обороны Таран подал заявление об отставке

03.11.2021 08:00
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Министр обороны Таран подал заявление об отставке

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук.
Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.



Теги: отставка, министр обороны, заявление
 
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