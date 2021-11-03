Министр обороны Таран подал заявление об отставке

03.11.2021 08:00

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины", - написал Мельничук.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.



